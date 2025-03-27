Подмосковные росгвардейцы успешно провели тактические занятия

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники ОМОН «Пересвет» провели в Подмосковье комплексную тактико-специальную тренировку. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В ходе тактических занятий спецназовцы выполнили задачи по блокированию и нейтрализации условного противника, проведению разведывательно-поисковых мероприятий. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты различного типа. В условиях, максимально приближенных к реальным, ОМОНовцы отточили слаженность действий в составе групп и ведение огня с учётом изменения оперативной обстановки», – сообщили в силовом ведомстве.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Там добавили, что сотрудники спецподразделения отработали навыки эвакуации раненного на многофункциональной роботизированной платформе, которую также используют специалисты инженерно-технического отделения для ведения разведки.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Первую помощь пострадавшему оказали в полевом госпитале, который был экстренно сформирован на безопасном расстоянии.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Как отметили в подмосковном главке Росгвардии, по итогам занятий все задачи были выполнены в полном объёме.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
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Лора Луганская