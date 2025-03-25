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В Егорьевске росгвардейцы задержали вора, примерявшего в магазине ботинки

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Росгвардейцы задержали в Егорьевске подозреваемого в попытке ограбить закрытый обувной салон. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью экипаж группы задержания Егорьевского ОВО получил сообщение о срабатывании сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской. Оперативно прибыв по этому адресу, росгвардейцы обнаружили, что открыта входная пластиковая дверь. Внутри находился неизвестный, который сидел на полу и примерял новые ботинки. По внешним признакам г мужчина был в состоянии опьянения и внятно объяснить причину своего нахождения в закрытом магазине не смог», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.


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Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России
25 марта 2025, 22:21

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Подмосковные производители в прошлом году выпустили 92 тыс. тонн печенья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 году подмосковные предприятия произвели 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регион выпустил более 13% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 5% – в масштабах страны. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, то есть 100 тонн традиционного лакомства к чаю в день», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое – лишь часть видов печенья, которое широко представлено в подмосковных магазинах и супермаркетах.

В Минсельхозпроде региона назвали лидеров по выпуску этого вида продукции. Это, в частности, ООО «Коломенское поле», которое выпускает шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны. В ассортименте ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» – печенье в упаковках семейного формата по 500 граммов: старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, и демидовское – ореховое с цукатами. А ООО «Жуковский хлеб» производит молочные коржики и «орешки» с варёной сгущёнкой.

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Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд
25 марта 2025, 22:03

Фото: iStock / monticelllo

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Поездку организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Выставка пройдёт в Эр-Рияде 12-14 мая. Мероприятие соберет на площадке более 1,3 тыс. компаний-экспонентов из 100 стран. На выставке покажут новейшие разработки и достижения пищевой промышленности. Будут представлены такие ключевые направления, как молочная продукция, напитки, фрукты и овощи, кондитерские изделия, морепродукты, приправы и соусы, хлебобулочные изделия и другие», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, поиск потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно. Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 1 апреля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 21) или по почте: eka@exportmo.ru.

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Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификат Pet-friendly
25 марта 2025, 21:46

Подмосковный загородный отель стал обладателем сертификата Pet-friendly, подтверждающего готовность предоставлять комфортные условия для гостей с питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сертификаты гарантируют высокий уровень сервиса как для путешественников, так и для их четвероногих друзей. Впервые в России они были торжественно вручены на международной выставке «Интурмаркет-2025».
«Среди первых отелей оказался загородный комплекс «Хорсека Резорт», расположенный в городском округе Черноголовка. Помимо этого, сертификаты вручили гостиничному комплексу «Ямская слобода» в Тверской области и отелю «Вега Измайлово» в Москве», – рассказали в ведомстве.
Сертификаты были выданы на основании строгих требований стандарта «Путешествия с питомцами», разработанного Роскачеством. Процесс сертификации включал оценку готовности гостиничных комплексов к предоставлению необходимого сервиса. Имеются в виду квалификация персонала и обустройство самого отеля. Заведения, получившие сертификат, должны иметь зоны выгула, удобные места для питания и сна питомцев. Персонал должен быть обучен правилам обращения с животными, что включает обеспечение их безопасности и предотвращение побегов

Сертификат позволяет отелям использовать знак соответствия, определяющий их статус как Pet-friendly. Эта отметка на входе в гостиницу гарантирует высокий уровень обслуживания гостей с питомцами, что делает такие места привлекательнее для семейных поездок.

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Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ
25 марта 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Райдеры из Московской области завоевали две медали на I этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл-парк». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«На этапе Кубка России высшую ступень пьедестала почёта заняла подмосковная спортсменка Елена Малышева. А на Всероссийских соревнованиях ещё одна представительница Московской области София Непрынцева стала серебряным призёром», – рассказали в ведомстве.
Открытие сезона BMX прошло в рамках соревнований в Красноярске. Состязания проходили на базе одного из крупнейших в стране экстрим-центров «Спортэкс». Участие в них приняли 80 спортсменов из 12 регионов.

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На фестиваль «Рузский софит» соберутся 19 любительских коллективов
25 марта 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центре культуры и искусств города Руза 28 по 30 марта состоится Областной театральный фестиваль «Рузский софит». В нём примут участие любительские коллективы региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль «Рузский софит» призван поддержать и развить любительское театральное творчество, способствовать плодотворному обмену опытом между творческими коллективами. Он соберёт 19 коллективов из 16 муниципальных образований региона. Общее число участников – 310 человек. Оценивать постановки будет профессиональное жюри», – говорится в сообщении.
С программой Областного театрального фестиваля «Рузский софит» можно ознакомиться на сайте министерства.

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