Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили правила безопасности

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Подмосковье с апреля стартует весенний сезон охоты. В это время особенно необходимо соблюдать законодательство в сфере оборота оружия, напомнили гражданам в Центре лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области.
Запрещается хранение оружия в транспортных средствах и его использование в нетрезвом состоянии. Нарушение правил оборота оружия и боеприпасов, в том числе их незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка предусматривает уголовную ответственность.
В Росгвардии напомнили, что весенний сезон охоты в Московской области стартует 12 апреля и завершится 28 апреля.
Читайте также:
В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу
В Подмосковье с начала марта произошло три ДТП с дикими животными
В Подмосковье вступают в силу ограничения на рыболовство в период нереста
«Владельцы несут персональную ответственность за сохранность оружия и его основных частей. Утрата, даже непреднамеренная, влечёт административные последствия. Разрешённое оружие должно храниться только в сейфах или металлических шкафах, исключающих доступ посторонних, как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания», – сказали в Росгвардии.Носить огнестрельное оружие ограниченного поражения и газовое оружие можно исключительно в кобуре и с включённым предохранителем. Владелец обязан иметь при себе документы, удостоверяющие личность, разрешение на хранение и ношение оружия, а во время охоты – ещё и охотничий билет.
Запрещается хранение оружия в транспортных средствах и его использование в нетрезвом состоянии. Нарушение правил оборота оружия и боеприпасов, в том числе их незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка предусматривает уголовную ответственность.
В Росгвардии напомнили, что весенний сезон охоты в Московской области стартует 12 апреля и завершится 28 апреля.
Читайте также:
В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу
В Подмосковье с начала марта произошло три ДТП с дикими животными
В Подмосковье вступают в силу ограничения на рыболовство в период нереста
Лора Луганская