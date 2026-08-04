В Подмосковье запустили завод вентиляционного оборудования за 1,3 млрд рублей

04 августа 2026, 20:26

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила в городском округе Балашиха производство вентиляционного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Предприятие построено в рамках соглашения, подписанного между компанией и правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

«Инвестору предоставили под проект земельный участок площадью более девяти гектаров по региональной программе поддержки импортозамещения. Новая производственная площадка уже работает в полном объёме. Именно оттуда продукцию отгружают заказчикам», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.