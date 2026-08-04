В Подмосковье запустили завод вентиляционного оборудования за 1,3 млрд рублей
Подмосковная компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила в городском округе Балашиха производство вентиляционного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие построено в рамках соглашения, подписанного между компанией и правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.
«Инвестору предоставили под проект земельный участок площадью более девяти гектаров по региональной программе поддержки импортозамещения. Новая производственная площадка уже работает в полном объёме. Именно оттуда продукцию отгружают заказчикам», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На предприятии выпускают вентиляционное оборудование для жилых, общественных и промышленных помещений, в том числе воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и другое оборудование.
Объём инвестиций в проект превысил 1,3 млрд рублей. Его реализация позволит создать около 600 рабочих мест.