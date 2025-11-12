В Сергиевом Посаде женщину поймали на краже продуктов из магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Женщину, подозреваемую в воровстве продуктов из сетевого супермаркета в Сергиевом Посаде, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Тревожная кнопка сработала в охраняемом магазине, расположенном на улице Майолика.
«Росгвардейцы оперативно прибыли на место вызова и выяснили, что одна из покупательниц сложила в пакет сырные и мясные изделия на общую сумму около двух с половиной тысяч рублей и попыталась уйти, не заплатив за товары», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали воровку. Ей оказалась 36-летняя местная жительница, ранее судимая за мошенничество. Женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.