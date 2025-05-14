Подмосковные росгвардейцы задержали наркокурьера со ста свёртками метадона

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Экипаж Росгвардии обратил внимание на улице Железнодорожной на подозрительного молодого человека, который ходил возле клумб и что-то прятал в землю. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан для проверки документов. В руке у него оказался пакет с 51 свёртком. В кармане куртки обнаружили ещё 50 свёртков с неизвестным веществом», – рассказали в силовом ведомстве.29-летний мужчина признался, что их содержимое – наркотики, которые он прятал в специально оборудованные тайники.
Экспертиза установили, что изъятое вещество является метадоном общей массой 7,65 г.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская