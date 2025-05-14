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Подмосковные росгвардейцы задержали наркокурьера со ста свёртками метадона

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Экипаж Росгвардии обратил внимание на улице Железнодорожной на подозрительного молодого человека, который ходил возле клумб и что-то прятал в землю. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан для проверки документов. В руке у него оказался пакет с 51 свёртком. В кармане куртки обнаружили ещё 50 свёртков с неизвестным веществом», – рассказали в силовом ведомстве.
29-летний мужчина признался, что их содержимое – наркотики, которые он прятал в специально оборудованные тайники.

Экспертиза установили, что изъятое вещество является метадоном общей массой 7,65 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


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Военно-патриотический центр «Авангард» проведёт 17 мая день открытых дверей
14 мая 2025, 15:25

Фото: медиасток.рф

День открытых дверей проведёт на территории парка «Патриот» в Кубинке учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», мероприятие состоится в субботу, 17 мая, сообщает пресс-служба Центра.
В рамках дня открытых дверей в парке будут работать спортивные и тематические площадки, гости смогут пострелять в электронном тире, сделать зарядку под руководством чемпионов страны и посетить спортивные мастер-классы и занятия по армейскому многоборью, принять участие в физкультурных конкурсах, квестах, розыгрыше призов и пр.

В программе также торжественное открытие Аллеи Героев СВО, экскурсии по центру «Авангард», показательный бой десантников, выставка военной техники и концерт.

Мероприятие начнётся в 10 утра и продлится до 20:00. Для желающих посетить день открытых дверей будут организованы регулярные маршруты до парка «Патриот» от метро «Парк Победы» и от железнодорожной станции Голицыно.

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На тротуарах Власихи написали памятки для пешеходов
14 мая 2025, 15:00

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Акцию, направленную на уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, провели во Власихе сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями общественного объединения «Родительский патруль», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Участники акции, используя трафареты и краску и баллончика, нанесли на тротуары рядом с пешеходными переходами предупреждающие надписи «Возьми ребёнка за руку». Такая надпись привлечёт внимание взрослых к безопасности маленьких участников дорожного движения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках акции автоинспекторы раздали памятки с рекомендациями по обучению детей Правилам дорожного движения и световозвращающие элементы, благодаря которым пешеход становится более заметным в тёмное время суток.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Власти Подольска провели встречу с работниками «Подольского троллейбуса»
14 мая 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выездную администрацию провели на предприятии «Подольский троллейбус» представители руководства и депутатского корпуса городского округа Подольск, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в выездном приёме приняли глава округа Григорий Артамонов, председатель горсовета Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович и др. На встрече обсуждались вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства.

«Этот день посвятил встрече с жителями — личное общение всегда было и остается важной частью работы. Поднимались важные темы: ремонт крыши многоквартирного дома в Пахринском проезде, косметический ремонт подъездов в доме на Пионерской улице, помощь в выборе управляющей организации. Прозвучали вопросы по подключению деревни Сергеевка к центральной канализации, улучшению работы маршрута № 29», — сказал Григорий Артамонов.
Он заверил, что каждое обращение будет отработано.

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#подольск
#выездная администрация
#григорий артамонов
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В Ступине благоустроят пять общественных пространств
14 мая 2025, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Планы по благоустройству территории городского округа Ступино на 2025 год стали главной темой часа благоустройства. Он прошёл в окружной администрации под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских, сообщили в пресс-службе администрации.
В городе приступят к благоустройству пяти общественных пространств. Это проспект Победы, скверы на улицах Чайковского и Бахарева, пешеходные зоны на улицах Андропова и Пушкина.

В этом году планируется обустроить девять пешеходных дорожек. К работам на трех «народных тропах» уже приступили. Завершить строительство тротуара подрядная организация планирует к концу августа.
«Благоустройство дворов пройдет по восьми адресам, большинство расположено в сельской местности. Предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, установка дополнительной парковки, малых архитектурных форм и озеленение. Муниципальные контракты заключены, работы выполнят до сентября», – доложил замглавы округа Максим Жуков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Продолжаются работы по ямочному ремонту. В планах – устранить 15 тыс. кв. м дефектов. Специалисты приступили к выполнению фрезерования дворовых территорий у домов на проспекте Победы, ул. Достоевского 1, Лесном переулке и ул. Горького.

В округе этим летом также появятся пять новых детских игровых площадок и три площадки для воркаута. Одну из них, площадью 300 кв. м., установят по губернаторской программе у дома 30/23 по улице Андропова.

В посёлке Малино появятся две площадки – игровой комплекс и комплекс для воркаута. Работы уже завершаются. Ещё пять построят за счёт средств муниципалитета.

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Школьники Подмосковья вошли в число лучших по сбору макулатуры
14 мая 2025, 14:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Школы Московской области приняли участие в сборе макулатуры в рамках всероссийской акции «Посадим лес вместе», по итогам сбора юные жители Подмосковья оказались в числе самых результативных участников мероприятия, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Было приятно узнать, что подмосковные школьники вновь стали одними из самых активных участников экологической акции. Из 20,5 тонны собранной макулатуры более полутонны —заслуга ребят из округов Щёлково и Балашиха», — сказал глава Минэкологии Московской области Виталий Мосин.
Он поблагодарил школьников и выразил надежду, что они хорошо проявят себя и в будущих экологических акциях.

Отмечается, что в сборе макулатуры принимали участие, помимо школ Подмосковья, учебные заведения столицы, а также Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Ставропольского края, Свердловской области и ряда других российских регионов.

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