Росгвардейцы помогли задержать в Коломне мошенников

Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии помогли коллегам из МВД задержать подозреваемых в мошенничестве более чем на 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В Коломне двое местных жителей организовали преступную схему с использованием бонусной программы банка. Они заказывали в интернет-магазине товары на 100 млн рублей, получали премиальные баллы и тратили их на покупку компьютерной техники. После получения компьютеров мошенники отменяли первоначальные заказы, а купленные товары продавали за наличные. Суммарный ущерб от деятельности аферистов превысил 5 млн рублей», – рассказали в силовом ведомстве.Во время обысков по местам проживания злоумышленников была обнаружена часть товаров, которую те не успели сбыть.
Возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская