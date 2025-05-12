Росгвардейцы задержали в Подмосковье любителя бесплатного алкоголя

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны задержали злоумышленника, похитившего спиртное из сетевого магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К росгвардейцам, прибывшим по сигналу тревоги на охраняемый объект, обратился работник службы безопасности. Он узнал в посетителе магазина мужчину, который пару дней назад разложил по карманам одежды бутылки коньяка и водки и прошёл мимо касс, не оплатив товары. Ущерб для магазина составил около 4 тыс. рублей», – рассказали в силовом ведомстве.Росгвардейцы задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья и передали полиции для разбирательства. По факту хищения проводится проверка.
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Лора Луганская