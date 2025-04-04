Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в планировании теракта

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Подмосковье сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ при задержании подозреваемого в планировании теракта в воинской части Минобороны. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Мужчина был завербован спецслужбами Украины. Предполагается, что он причастен к подготовке теракта в общежитии курсантов военных вузов. Его задержали при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. В его средствах связи обнаружили переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления», – уточнили в пресс-службе.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён под стражу.
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Лора Луганская