Подмосковные росгвардейцы задержали посетителя гипермаркета за кражу умной колонки
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны пресекли хищение умной колонки из известного гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта на 24-м километре МКАД.
«Как выяснили прибывшие на вызов правоохранители, посетитель взял со стеллажа колонку с голосовым помощником стоимостью около 10 000 рублей и пошёл в примерочную кабинку. Там молодой человек извлёк устройство, не повредив упаковку, вернулся в торговый зал, спрятал пустую коробку на витрине и направился к выходу без оплаты. Заметив действия вора, работники службы безопасности нажали кнопку тревожной сигнализации», – рассказали в ведомстве.Сотрудники вневедомственной охраны задержали 21-летнего москвича и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.