В Красногорске подросток по указанию незнакомцев совершил два поджога за вечер

23 сентября 2026, 10:49

Видео: пресс-служба МВД РФ

В городском округе Красногорск 17-летний подросток совершил сразу два поджога за один вечер. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.





Выполняя задание от незнакомцев из мессенджера, подросток сначала поджёг заправочную колонку на АЗС, а затем – служебный автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полиции.

«Оба возгорания удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал. Мои подмосковные коллеги в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе опроса в присутствии законных представителей юноша рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в мессенджере и представились сотрудниками органов безопасности», – пояснила Волк.