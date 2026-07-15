Росгвардейцы задержали в Чехове наркокурьера с крупной партией запрещённых веществ
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования экипаж Росгвардии обратил внимание на молодого человека, выходившего из леса. Заметив стражей правопорядка, тот занервничал и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны решение остановить гражданина для проверки документов.
В ходе беседы 26-летний житель Подольска сознался, что у него с собой запрещённые вещества для распространения через так называемые «закладки». На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у молодого человека 28 свёртков с порошком.
Экспертиза показала, что их содержимым является N-метилэфедрон массой 15 граммов, что квалифицируется как крупный размер.
Возбуждено уголовное дело.
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