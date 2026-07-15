Росгвардейцы задержали в Чехове наркокурьера с крупной партией запрещённых веществ

15 июля 2026, 12:42

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.