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Росгвардейцы задержали в Чехове наркокурьера с крупной партией запрещённых веществ

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Во время патрулирования экипаж Росгвардии обратил внимание на молодого человека, выходившего из леса. Заметив стражей правопорядка, тот занервничал и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны решение остановить гражданина для проверки документов.

В ходе беседы 26-летний житель Подольска сознался, что у него с собой запрещённые вещества для распространения через так называемые «закладки». На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у молодого человека 28 свёртков с порошком.

Экспертиза показала, что их содержимым является N-метилэфедрон массой 15 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

Возбуждено уголовное дело.

Лора Луганская

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