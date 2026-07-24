Росгвардейцы вернули матери малыша, потерявшегося в парке в Мытищах
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Четырёхлетнего мальчика, убежавшего от родителей во время прогулки по Центральному парку культуры и отдыха в Мытищах, оперативно нашли сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Информацию о пропаже ребёнка получил экипаж росгвардейцев, находившийся на маршруте патрулирования.
«Прибыв на место, правоохранители начали прочёсывать парк и в одном из его секторов заметили одиноко стоящего малыша, подходящего под описание», — говорится в сообщении.Мальчика вернули матери. Она горячо поблагодарила сотрудников Росгвардии за профессионализм и неравнодушие.
Ранее сообщалось, что найденные на контейнерной площадке в Московской области щенки обрели новых хозяев.