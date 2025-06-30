Подмосковные росгвардейцы задержали пьяного за стрельбу на детской площадке
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматического оружия в общественном месте. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка получили сообщение о том, что на детской площадке на улице Кирова в Люберцах неизвестный распивает спиртные напитки и стреляет в воздух из предмета, похожего на винтовку. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили гражданина с пневматическим оружием в руках, находившегося в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в главке.Там добавили, что злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. В результате его противоправных действий никто не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.