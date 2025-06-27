Росгвардейцы задержали юношу, непонятно как проникшего во двор детсада в Химках
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО
Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны задержали 20-летнего москвича, который незаконно проник на территорию детсада. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Росгвардейцы патрулировали территорию, когда им поступил сигнал тревоги из одного из охраняемых дошкольных учреждений на улице Чапаева в Химках. Немедленно прибыв на место происшествия, силовики задержали нарушителя. Выяснилось, что юноша перелез через забор, вскрыл ломом дверь и проник в здание хозблока. В ходе беседы он не смог объяснить причину своего поступка и сообщил, что не помнит, как оказался там», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что для дальнейшего разбирательства задержанный передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.