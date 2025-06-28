В Москве росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка во время выпускных

28 июня 2025, 12:43

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники Главного управления Росгвардии по городу Москве и военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицейскими обеспечили охрану общественного порядка и безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных выпуску учащихся из столичных общеобразовательных учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.