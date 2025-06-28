В Москве росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка во время выпускных
Сотрудники Главного управления Росгвардии по городу Москве и военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицейскими обеспечили охрану общественного порядка и безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных выпуску учащихся из столичных общеобразовательных учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Территории вблизи проведения праздников заранее обследовали специалисты инженерно-технических групп ОМОН «Авангард». Помимо прочего, спецназовцы следили за общественной безопасностью в местах массового скопления людей. Работники ОМОН «Меч» на транспорте патрулировали акваторию Москвы-реки по маршруту прогулочных яхт с группами выпускников и обеспечили безопасность на причалах города.
Экипажи вневедомственной охраны находились в местах, приближенных к концертным площадкам, массовым мероприятиям и образовательным учреждениям.
На торжество пришло больше 35 тысяч выпускников.
Ранее сообщалось, что сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны задержали 20-летнего москвича, который незаконно проник на территорию детсада.
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