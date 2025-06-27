Росгвардия задержала студента Гнесинки за угрозы проректору
Вооруженный студент Гнесинки угрожал проректору пневматическим пистолетом
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору учебного заведения. Инцидент произошел в здании академии на Поварской улице.
Студент явился на экзамен с пневматическим пистолетом, ножом и баллончиком с перцовым газом. Как рассказал охранник, парень вошел в кабинет проректора, распылил газ и начал угрожать. Росгвардейцы обезвредили и задержали нарушителя.
«Предварительный мотив — личная неприязнь к представителю администрации вуза», — отметило ведомство.Задержанного передали полиции.