Росгвардия задержала студента Гнесинки за угрозы проректору

27 июня 2025, 12:43

Вооруженный студент Гнесинки угрожал проректору пневматическим пистолетом

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору учебного заведения. Инцидент произошел в здании академии на Поварской улице.





Студент явился на экзамен с пневматическим пистолетом, ножом и баллончиком с перцовым газом. Как рассказал охранник, парень вошел в кабинет проректора, распылил газ и начал угрожать. Росгвардейцы обезвредили и задержали нарушителя.





«Предварительный мотив — личная неприязнь к представителю администрации вуза», — отметило ведомство.