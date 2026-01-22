Достижения.рф

В Шаховской задержали сеятеля конопли

36-летнего жителя муниципального округа Шаховская задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Полицейские обнаружили марихуану в хозяйственной постройке, принадлежащей задержанному.

«При обыске правоохранители нашли полимерную бочку и стеклянную банку с марихуаной. Общий вес наркотиков составил более 700 граммов», — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что посеял семена конопли в лесу рядом с коттеджным посёлком и собрал «урожай», который в дальнейшем планировал продавать.

До суда задержанного оставили под стражей.

