Подмосковные росгвардейцы задержали в банке приезжую с поддельным паспортом

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Солнечногорске росгвардейцы задержали гражданку ближнего зарубежья, которая пыталась оформить банковскую карту по паспорту с признаками подделки. Инцидент произошёл в посёлке Поваровка, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
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«На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого финансового учреждения. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что одна из посетительниц при оформлении банковской карты предъявила документы с несоответствующими водными знаками. Оператор банка заподозрил неладное и воспользовался тревожной кнопкой», – рассказали в силовом ведомстве.Сотрудники Росгвардии передали 18-летнюю задержанную в отдел полиции для разбирательства.
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Лора Луганская