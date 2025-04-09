Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Житель Ногинска попался на краже из магазина более 20 электровилок и розеток
«Росгвардейцы прибыли в гипермаркет по сигналу от тревожной кнопки. На месте они выяснили, что мужчина спрятал за пазуху партию товара и, не заплатив за взятое, прошёл мимо кассы и попытался скрыться. Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали похитителя розеток и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства. Сам задержанный не сумел объяснить причину своего поступка и заявил, что его «бес попутал». Выяснилось, что мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности — за причинение тяжкого вреда здоровью.
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