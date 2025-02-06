Подмосковные росгвардейцы задержали в гипермаркете хитроумного вора

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Мытищах росгвардейцы задержали подозреваемого в краже изделий для крепления дверей из строительного гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Экипаж вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что неизвестный разработал ради совершения кражи хитроумную схему.
В итоге стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По факту кражи проводится проверка.
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«Находясь возле стеллажей, злоумышленник «незаметно» спрятал несколько дверных петлей в карманы верхней одежды. С остальными выбранными товарами, сложенными в покупательскую тележку, он направился к кассе самообслуживания. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина намеренно закрывал рукой штрих-коды дорогих товаров от сканера и, оплатив только некоторые позиции, попытался скрыться», – пояснили в силовом ведомстве.
В итоге стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По факту кражи проводится проверка.
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Лора Луганская