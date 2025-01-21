Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего деньги с чужой банковской карты

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали жителя города Белоозерский, подозреваемого в краже денег с чужой платёжной карты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из полученной ориентировки. Пару дней назад гражданин нашёл на улице утерянную банковскую карту и с её помощью совершил покупку в местном магазине. Держатель карты сообщила о произошедшем правоохранителям», – говорится в сообщении.В итоге стражи порядка задержали 41-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.
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Лора Луганская