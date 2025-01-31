Спецназовцы Росгвардии помогли задержать поджигателей релейных шкафов на МЖД

Видео: Росгвардия
Подозреваемые в поджоге четырех релейных шкафов на МЖД задержаны при силовой поддержке ОМОН «Меч». Видео задержания предоставили в Главном управлении Росгвардии по городу Москве.
Диспетчер на ж/д проинформировал, что релейные шкафы подожгли в районе 120-го километра перегона станций Голутвин — Щурово на Рязанском направлении. Там обнаружили следы горючего с обгоревшими конструкциями. Позже установили личности злоумышленников, проживающих в Воскресенске и Коломне. Ими оказались несовершеннолетние подростки 15-ти и 17-ти лет, учащиеся в школе и колледже.
Их доставили в полицию, где они признались в присутствии законных представителей, что поджоги они совершили за деньги, которые им пообещали неизвестные. Ведется следствие.
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