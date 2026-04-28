Подмосковные росгвардейцы завоевали награду турнира по стрельбе
Команда из Московской области заняла второе место на чемпионате Центрального округа Росгвардии по стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
В программу соревнований входила стрельба из снайперских винтовок по мишеням с расстояния 300 метров, стрельба из пистолета с дистанции 25 метров и выполнение стрелковых упражнений из автомата на расстоянии 100 метров из положения лёжа, с колена и стоя.
«Подмосковные росгвардейцы показали стабильные результаты на всех этапах и стали вторыми в общекомандном зачёте. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда столичного главка Росгвардии, а третье место заняла московская дивизия по охране общественного порядка», — говорится в сообщении.Победителям и призёрам вручили кубки, медали и почётные грамоты.