Проголосовать за объекты благоустройства жителям Коломны помогают волонтёры

28 апреля 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Три локации, расположенные на территории округа Коломна, попали в этом году в список всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств для дальнейшего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в голосовании жителям помогают волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На выбор предлагаются территория у дома 46 по улице Ларцевы Поляны и сквер «Детский городок» на улице Пионерская в Коломне, а также сквер на улице Круговая в Озёрах.





«Волонтёры, работающие на проекте, прошли предварительное обучение. Они работают с мобильным приложением для фиксации результатов народного волеизъявления», — говорится в сообщении.