Проголосовать за объекты благоустройства жителям Коломны помогают волонтёры
Три локации, расположенные на территории округа Коломна, попали в этом году в список всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств для дальнейшего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в голосовании жителям помогают волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На выбор предлагаются территория у дома 46 по улице Ларцевы Поляны и сквер «Детский городок» на улице Пионерская в Коломне, а также сквер на улице Круговая в Озёрах.
«Волонтёры, работающие на проекте, прошли предварительное обучение. Они работают с мобильным приложением для фиксации результатов народного волеизъявления», — говорится в сообщении.Отдать свой голос может любой россиянин во возрасте от 14 лет. Опрос проводится на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
