Подмосковные самбисты взяли золото и серебро чемпионата мира в Ташкенте

09 ноября 2026, 14:15

оригинал К. Черевань (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Карина Черевань из Московской области стала трёхкратной чемпионкой мира по самбо. Она завоевала золото на юбилейном, 50-м, чемпионате в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Ещё один подмосковный спортсмен Степан Солдатенков стал серебряным призёром турнира.



С. Солдатенков (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Черевань и Солдатенков представляли Московскую область в составе национальной команды. Спортсмены из региональных СШОР Можайска и Королёва выступали в дисциплине «спортивное самбо».

«За высшую ступень пьедестала представительница Московской области боролась с соперницей из Испании и одержала уверенную победу болевым приёмом за 28 секунд поединка. Солдатенков в финальном противостоянии вышел на ковёр против спортсмена из Грузии и получил травму руки в результате падения на него соперника. Из-за повреждения россиянин не смог продолжить поединок и стал вице-чемпионом мира», ‒ отметили в ведомстве.