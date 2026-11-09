Подмосковные самбисты взяли золото и серебро чемпионата мира в Ташкенте
Карина Черевань из Московской области стала трёхкратной чемпионкой мира по самбо. Она завоевала золото на юбилейном, 50-м, чемпионате в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Ещё один подмосковный спортсмен Степан Солдатенков стал серебряным призёром турнира.
Черевань и Солдатенков представляли Московскую область в составе национальной команды. Спортсмены из региональных СШОР Можайска и Королёва выступали в дисциплине «спортивное самбо».
«За высшую ступень пьедестала представительница Московской области боролась с соперницей из Испании и одержала уверенную победу болевым приёмом за 28 секунд поединка. Солдатенков в финальном противостоянии вышел на ковёр против спортсмена из Грузии и получил травму руки в результате падения на него соперника. Из-за повреждения россиянин не смог продолжить поединок и стал вице-чемпионом мира», ‒ отметили в ведомстве.
Серебряный трофей чемпионата мира стал для Степана Солдатенкова первым в карьере.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов из более чем 80 стран. Сборная России выступала под национальным флагом и гимном во всех шести дисциплинах.