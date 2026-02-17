Экс-игрок сборной России Пименов оценил «Краснодар» выше «Зенита» по качеству игры

17 февраля 2026, 15:25

Футболист Пименов: «Краснодар» — лучший в РПЛ и по составу, и по игре

Фото: Istock/bildobjektiv

Бывший форвард «Локомотива» и национальной сборной Руслан Пименов назвал «Краснодар» обладателем лучшего состава и самой яркой игры в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.





В беседе с «Metaratings.ru» Пименов заявил, что команда, занимающая первую строчку в турнирной таблице, на текущий момент превосходит конкурентов по этим показателям.

«У кого сейчас лучший состав в РПЛ? Те, кто сейчас идут на первом месте, те и лучшие по составу, и по игре. А это «Краснодар», — подчеркнул он.