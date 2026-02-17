Экс-игрок сборной России Пименов оценил «Краснодар» выше «Зенита» по качеству игры
Бывший форвард «Локомотива» и национальной сборной Руслан Пименов назвал «Краснодар» обладателем лучшего состава и самой яркой игры в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
В беседе с «Metaratings.ru» Пименов заявил, что команда, занимающая первую строчку в турнирной таблице, на текущий момент превосходит конкурентов по этим показателям.
«У кого сейчас лучший состав в РПЛ? Те, кто сейчас идут на первом месте, те и лучшие по составу, и по игре. А это «Краснодар», — подчеркнул он.Следует отметить, что в период зимнего трансферного окна южане усилились нападающим Хуаном Босселли, перешедшим из «Пари Нижний Новгород». Кроме того, клуб подписал контракт с полузащитником Ильёй Ваханией из «Ростова», однако игрок присоединится к новой команде по окончании нынешнего сезона.
