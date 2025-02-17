Подмосковные самбисты завоевали медали турнира на призы президента Беларуси

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по самбо и боевому самбо на призы президента Республики Беларусь, проходивших в Минске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся самбист из подмосковного Королёва Савелий Солдатенков, выступавший в весовой категории более 98 килограммов. В финале он одержал победу над белорусским спортсменом Романом Дамиевым. А серебряную медаль в копилку Московской области принёс ещё один спортсмен из Королёва Азамат Умаев в весовой категории до 64 килограммов», — говорится в сообщении.Отмечается, что Азамат Умаев уступил в финальной схватке ещё одному россиянину — Богдану Аллабаргенову из Самары.
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