Подмосковные самбисты завоевали три медали на молодёжном первенстве мира
Три золотые медали завоевали представители Московской области на молодёжном первенстве мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в греческом городе Салоники со 2 по 4 октября. В них принимали участие более 700 атлетов из 40 стран.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись двое спортсменов из Королёва в возрасте 16-18 лет: Амин Ермолаев, выступавший в весовой категории до 71 килограмма, и Никита Стрельцов в весе до 64 килограммов», — говорится в сообщении.Кроме того, золото завоевала Анастасия Бережкова из Реутова, выступавшая в весе до 59 кг среди юниорок 18-20 лет. Она выиграла решающую схватку досрочно.
Россияне выступали на первенстве под национальным флагом и с гимном.