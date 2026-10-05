Подмосковные самбисты завоевали три медали на молодёжном первенстве мира

05 октября 2026, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые медали завоевали представители Московской области на молодёжном первенстве мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в греческом городе Салоники со 2 по 4 октября. В них принимали участие более 700 атлетов из 40 стран.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись двое спортсменов из Королёва в возрасте 16-18 лет: Амин Ермолаев, выступавший в весовой категории до 71 килограмма, и Никита Стрельцов в весе до 64 килограммов», — говорится в сообщении.