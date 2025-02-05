Подмосковные самбисты завоевали три медали на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотой медали удостоился Амин Ермолаев из городского округа Королёв, выступавший в весовой категории до 64 килограммов. В борьбе за награду он победил Артёма Харисова из Новосибирской области. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась также ещё одна представительница Королёва — самбистка Дарья Ерёменко, ставшая лучшей в весовой категории до 59 килограммов. В финальной схватке она одолела Екатерину Жданову из Краснодарского края», — говорится в сообщении.А бронзовую медаль выиграла Юлия Привалова из Сергиево-Посадского городского округа, выступавшая в весовой категории до 44 килограммов.
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