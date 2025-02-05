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«Ак Барсу» будут строить новую арену в Казани, оптимальной будет вместимость на 12-13 тысяч посадочных мест. Об этом заявил заместитель исполнительного директора по коммерции клуба Станислав Прудников в беседе с «Татар-информом». По его словам, текущая база болельщиков превышает вместимость «Татнефть арены».
«Впервые острый недостаток зрительских мест мы ощутили в финальной серии Кубка Гагарина — 2023, и на такой стадии он будет при любой вместимости арены. Что касается регулярного чемпионата, то для нас это первый подобный сезон. Увеличение зрительских мест вдвое — до 15 тысяч — будет излишним с точки зрения финансовых затрат», — поделился он.Прудников добавил, что увеличение вместимости арены вряд ли приведет к снижению цен, но даст больше возможностей болельщикам из разных категорий.
Руководитель подчеркнул, что строительство новой арены для «Ак Барса» — это не первоочередная задача клуба.
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