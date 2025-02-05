«Ак Барсу» будут строить новую арену в Казани, оптимальной будет вместимость на 12-13 тысяч посадочных мест. Об этом заявил заместитель исполнительного директора по коммерции клуба Станислав Прудников в беседе с «Татар-информом». По его словам, текущая база болельщиков превышает вместимость «Татнефть арены».