Подмосковные биатлонисты завоевали по итогам чемпионата России 17 медалей

Подмосковные биатлонисты завоевали две медали на финальных стартах чемпионата России. Всего по итогам турнира в активе сборной региона – 17 наград, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
Завершающие соревнования чемпионата в дисциплине «марафон» среди мужчин и женщин выиграли Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили.
«Ранее медали разного достоинства в различных дисциплинах, помимо них, заработали Анастасия Зырянова, Рустам Каюмов, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов, Евгений Емерхонов, Роман Сурнев и Полина Шевнина. Таким образом, по итогам чемпионата России в копилке сборной Подмосковья – девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали», – рассказали в министерстве.Чемпионат России по биатлону проходил с 8 января по 29 марта в Ижевске, Тюмени и Увате в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Ранее сообщалось, что сборная Московской области второй год подряд выиграла общекомандный зачёт Союза биатлонистов России среди регионов по итогам сезона.