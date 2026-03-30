Подмосковные биатлонисты завоевали по итогам чемпионата России 17 медалей

30 марта 2026, 16:31

оригинал

Подмосковные биатлонисты завоевали две медали на финальных стартах чемпионата России. Всего по итогам турнира в активе сборной региона – 17 наград, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.





Завершающие соревнования чемпионата в дисциплине «марафон» среди мужчин и женщин выиграли Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили.



«Ранее медали разного достоинства в различных дисциплинах, помимо них, заработали Анастасия Зырянова, Рустам Каюмов, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов, Евгений Емерхонов, Роман Сурнев и Полина Шевнина. Таким образом, по итогам чемпионата России в копилке сборной Подмосковья – девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали», – рассказали в министерстве.