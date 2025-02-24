Подмосковные саночницы завоевали четыре медали чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области на чемпионате России по санному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Подмосковья Виктория Демченко и Олеся Михайленко в дисциплине «двухместные сани – спринт». Серебро в этой категории выиграли столичные саночницы Екатерина Фомина и Полина Григорьева, а бронзу — ещё один дуэт из Москвы: Елизавета Менухова и Вероника Захарченко», — говорится в сообщении.Серебряную медаль в копилку Московской области положила Дарья Олесик в дисциплине «одноместные сани». Кроме того, она завоевала бронзу в дисциплине «одноместные сани — спринт». А ещё одну бронзовую медаль выиграли подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко в дисциплине «двухместные сани».
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