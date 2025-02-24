В турнире по уличному хоккею в Подмосковье приняли участие 39 команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Турнир по уличному хоккею Pond Hockey состоялся в Московской области, участие в соревнованиях приняли 39 команд из Москвы и Подмосковья, мероприятие состоялось в воскресенье, 23 февраля, на стадионе «Зоркий» в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Матчи проходили в формате 4×4 без вратарей. Чемпионом по итогам турнира стала столичная команда Fortuna, вице-чемпионский титул завоевала московская команда «Звезда России», а третье место заняла команда «Похмельные» — также из Москвы», — говорится в сообщении.Игры проводились также в медийных дивизионах. В первом медиадивизионе золото, серебро и бронзу завоевали команды ХК NBSK, Hockey Brothers и ХК «10» соответственно. А во второй группе медийного дивизиона победила команда «Авангард» из Балашихи, серебряную медаль завоевала команда «Х10», а бронзовую — команда «Первые».
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