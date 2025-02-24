В Люберцах зафиксировали рекорд мира по сгибанию арматуры

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Сибирский «сгибатель» Полад Мусаев установил в Люберцах рекорд мира по сценическому экстриму. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, он за две минуты согнул шесть арматур длиной 1,2 м и диаметром 20 мм.
Для установления рекорда Поладу нужно было согнуть не менее четырёх таких арматур, и он сумел сделать это. Зафиксировал результат представитель Международного союза силового экстрима, заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо ООД «Ветераны России», многократный рекордсмен мира по силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.
Как рассказали в администрации, 47-летний омич Мусаев известен как богатырь-«сгибатель», который с лёгкостью ломает строительные болты и скручивает подковы. В этой дисциплине сценического экстрима он является одним из лучших не только в России, но и в мире.
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«Чтобы установить рекорд, сибирский богатырь специально приехал в Люберцы – город, давно завоевавший титул «города силы». То, что сделал Полад, очень сложно даже для опытных спортсменов. Поздравляю коллегу с достижением», – сказал Агаджанян.Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Как рассказали в администрации, 47-летний омич Мусаев известен как богатырь-«сгибатель», который с лёгкостью ломает строительные болты и скручивает подковы. В этой дисциплине сценического экстрима он является одним из лучших не только в России, но и в мире.
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Лора Луганская