В Московской области состоялся финальный этап чемпионата России по волейболу на снегу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Московской области впервые прошёл этап чемпионата России по волейболу на снегу, по итогам которого определились победители и призёры, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили на центральной площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В борьбе за медали сошлись 16 команд — по восемь мужских и женских коллективов.
Среди женских команд золото завоевал калининградский клуб «Локомотив», который в финале обыграл брянский «Спартак» со счётом 2:0. Третье место досталось московскому «Динамо Водный стадион», одержавшему победу в «динамовском» дерби над петербургским «Динамо» с тем же счётом.
В мужском турнире чемпионом стал столичный коллектив «ПроСнег», одолевший в решающем матче «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (2:0). Бронзовые награды достались петербургскому «Зениту», который в упорной борьбе обыграл московскую «Академию» со счётом 2:1.
Церемонию награждения победителей и призёров провела пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Герой России Лариса Лазутина.
Помимо основного турнира, состоялся финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по снежному волейболу. Команда «Гимназия Святителя Василия Великого» уверенно победила «Школу КвантУм» (2:0), а в борьбе за бронзу «Одинцовская гимназия №4» оказалась сильнее «Горок 10» (2:0).
Кроме того, игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» провели открытую тренировку и мастер-класс, познакомив всех желающих с нюансами игры на снегу.
Чемпионат России по «снежному» волейболу проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Финальный этап соревнований пройдёт в Красноярске с 14 по 16 марта.
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Среди женских команд золото завоевал калининградский клуб «Локомотив», который в финале обыграл брянский «Спартак» со счётом 2:0. Третье место досталось московскому «Динамо Водный стадион», одержавшему победу в «динамовском» дерби над петербургским «Динамо» с тем же счётом.
«Мы были очень удивлены организацией, всё на очень высоком уровне, снега предостаточно. Корт классный, мы довольны всем. Турнир прошёл для нас победно на всех стадиях, мы очень этому рады. Мы готовимся, настраиваемся, тратим очень много сил и нервов на каждую игру. Поэтому приятно получать позитивные эмоции от игры и от организации турнира», — рассказала игрок «Локомотива» Анна Савельева.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В мужском турнире чемпионом стал столичный коллектив «ПроСнег», одолевший в решающем матче «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (2:0). Бронзовые награды достались петербургскому «Зениту», который в упорной борьбе обыграл московскую «Академию» со счётом 2:1.
«Сегодня всё сложилось в нашу пользу, поэтому и удалось победить. Мне очень понравилась организация. С первого дня соревнований было много болельщиков, корт хороший, я бы очень хотел, чтобы турнир на этой площадке стал традиционным», — отметил игрок команды «ПроСнег», чемпион Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Церемонию награждения победителей и призёров провела пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Герой России Лариса Лазутина.
Помимо основного турнира, состоялся финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по снежному волейболу. Команда «Гимназия Святителя Василия Великого» уверенно победила «Школу КвантУм» (2:0), а в борьбе за бронзу «Одинцовская гимназия №4» оказалась сильнее «Горок 10» (2:0).
Кроме того, игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» провели открытую тренировку и мастер-класс, познакомив всех желающих с нюансами игры на снегу.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Я впечатлён. Впервые в живую смотрю чемпионат по волейболу на снегу. Очень красиво, очень эмоционально, очень захватывающе. Организация просто потрясающая, да и вообще, атмосфера сегодня на трибунах – супер», — сказала главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков.
Чемпионат России по «снежному» волейболу проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Финальный этап соревнований пройдёт в Красноярске с 14 по 16 марта.
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