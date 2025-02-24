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В Московской области состоялся финальный этап чемпионата России по волейболу на снегу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В Московской области впервые прошёл этап чемпионата России по волейболу на снегу, по итогам которого определились победители и призёры, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили на центральной площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В борьбе за медали сошлись 16 команд — по восемь мужских и женских коллективов.

Среди женских команд золото завоевал калининградский клуб «Локомотив», который в финале обыграл брянский «Спартак» со счётом 2:0. Третье место досталось московскому «Динамо Водный стадион», одержавшему победу в «динамовском» дерби над петербургским «Динамо» с тем же счётом.
«Мы были очень удивлены организацией, всё на очень высоком уровне, снега предостаточно. Корт классный, мы довольны всем. Турнир прошёл для нас победно на всех стадиях, мы очень этому рады. Мы готовимся, настраиваемся, тратим очень много сил и нервов на каждую игру. Поэтому приятно получать позитивные эмоции от игры и от организации турнира», — рассказала игрок «Локомотива» Анна Савельева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В мужском турнире чемпионом стал столичный коллектив «ПроСнег», одолевший в решающем матче «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (2:0). Бронзовые награды достались петербургскому «Зениту», который в упорной борьбе обыграл московскую «Академию» со счётом 2:1.

«Сегодня всё сложилось в нашу пользу, поэтому и удалось победить. Мне очень понравилась организация. С первого дня соревнований было много болельщиков, корт хороший, я бы очень хотел, чтобы турнир на этой площадке стал традиционным», — отметил игрок команды «ПроСнег», чемпион Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Церемонию награждения победителей и призёров провела пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Герой России Лариса Лазутина.

Помимо основного турнира, состоялся финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по снежному волейболу. Команда «Гимназия Святителя Василия Великого» уверенно победила «Школу КвантУм» (2:0), а в борьбе за бронзу «Одинцовская гимназия №4» оказалась сильнее «Горок 10» (2:0).

Кроме того, игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» провели открытую тренировку и мастер-класс, познакомив всех желающих с нюансами игры на снегу.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Я впечатлён. Впервые в живую смотрю чемпионат по волейболу на снегу. Очень красиво, очень эмоционально, очень захватывающе. Организация просто потрясающая, да и вообще, атмосфера сегодня на трибунах – супер», — сказала главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков.

Чемпионат России по «снежному» волейболу проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Финальный этап соревнований пройдёт в Красноярске с 14 по 16 марта.

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Пенсионерка из Королёва отдала мошенникам более 2 млн рублей
24 февраля 2025, 09:04

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Телефонные мошенники вынудили 79-летнюю жительницу Королёва отдать им все её сбережения, сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей, полицейским удалось задержать забравшего деньги курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка и убедили её, что м её счёта пытаются украсть деньги. И чтобы защитить сбережения, их нужно обналичить, передать «курьеру инкассаторской службы», и он положит деньги в банковскую ячейку», — говорится в сообщении.
Женщина поверила обману и возле одного из ТЦ в Мытищах отдала курьеру 2 миллиона рублей. А на следующий день мошенники убедили её таким же образом «сохранить» остатки сбережений — 250 тысяч рублей. Эти деньги пенсионерка отдала таксисту, который подъехал к её дому.

Полиция установила личность курьера, забравшего 2 млн рублей в Мытищах. Им оказался 19-летний житель Щёлкова, студент одного из училищ. Молодого человека задержали. Сейчас ведётся розыск соучастников преступления, а также причастность задержанного к другим случаям мошенничества.

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Росгвардейцы помогли в ликвидации последствий аварии на ж/д переезде в Дубне
22 февраля 2025, 11:53

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области

Подмосковные росгвардейцы оказали помощь сотрудникам экстренных служб во время ликвидации последствий серьёзной аварии на железнодорожном переезде в Дубне. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
Сотрудники ведомства, получив сообщение о ДТП на 1-м километре Нового шоссе, незамедлительно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, машинист электропоезда столкнулся с легковым автомобилем, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате водитель машины получил серьёзные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

Росгвардейцы оперативно оцепили территорию и вместе с сотрудниками МЧС провели эвакуацию пассажиров электрички и отвели из на безопасное расстояние.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Подмосковные ветеринары за год привили от коронавирусного энтерита 19,6 тыс. собак
21 февраля 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

Врачи государственных ветеринарных клиник Подмосковья в течение 2024 года привили от коронавирусного энтерита около 20 тыс. собак. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Коронавирусный энтерит – инфекционное заболевание, представляющее угрозу здоровью и жизни питомцев. Больше всего восприимчивы к нему собаки в возрасте до года, особенно щенки до 5-6 месяцев. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт. Симптомы, которые должны насторожить хозяина, – апатия, снижение аппетита или отказ от еды.

При длительном латентном течении появляются признаки истощения организма и нарушения работы сердца. При острых формах симптомы развиваются в течение одного – пяти дней после заражения. Это рвота, лихорадка, анорексия и общая интоксикация.
«Главный способ уберечь питомца – своевременная вакцинация. На базе ветстанций Минисельхозпрода Московской области прививки доступны в комплексных вакцинах Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. В прошлом году этими препаратами привили более 19,6 тыс. собак», – отметили в пресс-службе.
Чтобы подобрать подходящую для питомца вакцину, нужно записаться в ветеринарную клинику по телефону 7(495) 668-01-25 или на сайте регионального портала госуслуг.

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Бобслеисты из Подмосковья завоевали четыре медали «Гонки чемпионов»
21 февраля 2025, 22:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали на всероссийском турнире по бобслею «Гонка чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей у мужчин уверенную победу одержал тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Ещё один подмосковный бобслеист Александр Ефимов занял второе место, выступая с Кириллом Голубевым из Краснодарского края. Среди женских двухместных экипажей лучшее время показала подмосковная спортсменка Снежана Трофимец вместе с Надеждой Сергеевой из Красноярского края», – рассказали в ведомстве.
В соревнованиях четырёхместных экипажей победил квартет спортсменов из Московской области. По второй золотой награде завоевали Ростислав Гайтикевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов. Первую медаль высшего достоинства на «Гонке чемпионов» записал в свой актив Павел Травкин.

Всероссийский турнир по бобслею и скелетону «Гонка чемпионов» состоялся в Сочи в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Пловцы из Подмосковья
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В «Новом Иерусалиме» открыли первую в Подмосковье выставку Зорикто Доржиева
21 февраля 2025, 22:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO «Повелитель снов». Это самая крупная ретроспектива мастера за 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждёт встреча с яркими, самобытными работами мастера, произведения которого есть в коллекциях ведущих музеев России. Думаю, что увидеть работы Доржиева в Истру приедут жители и Московской области, и столицы», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти 20 лет работы художника, овладевшего всеми видами искусства - скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк. Выставка задумана как тотальная инсталляция о космосе и вселенной, которой является человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Экспозиция приглашает зрителя стать кочевником и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, понять истоки авторского стиля мастера «Ваджра-панк», в основу которого лёг синтез классического европейского искусства и национального колорита.
«На площадке «Нового Иерусалима» развернулась настоящая ретроспектива, где представлены работы, созданные с 2006 года, в том числе редко экспонируемые. Художник вплетает в традицию элементы бурятского искусства и свои глубокие философские рассуждения. Мы готовили этот проект совместно с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery. Надеюсь, результат нашей работы впечатлит зрителей», – сказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка поделена на три раздела. В её пространстве представлены главные темы и циклы творчества Зорикто, отражены эстетические искания художника от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.
«Это самая большая экспозиция, никогда в таком количестве и в таком сочетании мои работы не выставляли. Многие из них ранее не соприкасались, не висели на соседних стенах, не видели друг друга в одном зале. Концепция музея объединить работы по определённому принципу с декоративным, дизайнерским, инженерным решением, несомненно, вносит свой смысл», – поделился Доржиев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В рамках выставки запланирована насыщенная параллельная программа. Кроме того, художник подготовил авторский видеогид по экспозиции.

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