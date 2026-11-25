В Одинцове последствия снегопада ликвидируют 716 человек и 170 единиц техники
Дорожные и коммунальные службы Одинцовского городского округа работают в усиленном режиме на фоне снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Начавшийся накануне в Подмосковье снег, по прогнозам синоптиков, продолжится, до вечера. К утру в отдельных районах региона высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.
«В Одинцовском округе для борьбы с последствиями снегопада привлечены 716 человек и 170 единиц техники. Всю ночь на муниципальных дорогах вели очистку и обработку противогололёдными материалами. Для этого задействовали 12 комбинированных дорожных машин. С четырёх часов утра приступили к расчистке тротуаров, автобусных остановок и проезжей части», – рассказали в администрации.На муниципальной дорожной сети трудятся более 70 рабочих и 40 единиц техники – 15 комбинированных дорожных машин и 25 тракторов. На уборку дворов и общественных территорий вышли 130 единиц техники и 645 сотрудников. Приоритет – подходы к подъездам, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды.
По мере выпадения осадков расчищенные участки будут повторно убирать и обрабатывать.