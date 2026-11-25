25 ноября 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Дорожные и коммунальные службы Одинцовского городского округа работают в усиленном режиме на фоне снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Начавшийся накануне в Подмосковье снег, по прогнозам синоптиков, продолжится, до вечера. К утру в отдельных районах региона высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.

«В Одинцовском округе для борьбы с последствиями снегопада привлечены 716 человек и 170 единиц техники. Всю ночь на муниципальных дорогах вели очистку и обработку противогололёдными материалами. Для этого задействовали 12 комбинированных дорожных машин. С четырёх часов утра приступили к расчистке тротуаров, автобусных остановок и проезжей части», – рассказали в администрации.