Подмосковные семьи приглашают на конкурс видеороликов и презентаций по ПДД
III Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций на тему ПДД «Российские семьи с рождения za мирное дорожное движение» проводит Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной. Приём работ начнётся 1 июня, сообщает пресс-служба фонда.
«К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми. Задачей конкурса является вовлечение взрослых в изучение ПДД со своими детьми через практику по созданию видеоработ и презентаций, приобщение детей и взрослых к нормам культурного поведения на дорогах, развитие социальной активности родителей в сфере ПДД, пропаганда здорового и безопасного образа жизни», — говорится в сообщении.Конкурс завершится 1 августа. При этом участников, чьи работы поступят до 10 июля, наградят подарками и дипломами очно. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда.