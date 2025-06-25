В усадьбе Даровое 5 июля состоится литературно-этнографический фестиваль
Десятый литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом» проведут в подмосковной усадьбе Даровое 5 июля, гостей ждут народные песни, угощение, игры и чтение произведений Достоевского. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
«Усадьба Даровое была родовым имением Достоевских. Здесь будущий писатель в течение пяти лет проводил летние месяцы и познакомился с укладом русской деревни», — отмечается в сообщении.На фестивале будут организованы мастер-классы, народные игры и балаганный театр с Петрушкой, состоится концерт, в котором примут участие фольклорный ансамбль «Рось», ансамбль «Узорика» и мужской состав проекта «Век», а также чаепитие с зарайской коврижкой.
Кроме того, в рамках фестиваля проведут литературные чтения тех произведений Достоевского, в которых отразились его детские впечатления от Дарового. Запланированы также лекции — о народных играх и русском народном костюме.