В Национальном центре «Россия» отпразднуют День молодёжи
День молодёжи отметят в Национальном центре «Россия» в Москве в субботу, 28 июня. Гостей ждут встречи с интересными людьми и дискуссии на актуальные темы. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«На мероприятии можно будет обсудить современное образование с телеведущим Дмитрием Шепелевым и знаменитыми учителями, научиться у успешных блогеров и резидентов продюсерских центров тому, как создавать и монетизировать личный бренд, а также пообщаться с олимпийским чемпионом по бобслею Дмитрием Труненковым и заслуженным тренером России Владимиром Агабабьяном», — говорится в сообщении.За участие в активностях на Дне молодёжи будут начисляться баллы, которые можно обменять на сувениры от проекта «Другое дело». Присоединиться к мероприятиям можно будет также в онлайн-режиме. Подробная информация размещена по ссылке.