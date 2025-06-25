В Национальном центре «Россия» отпразднуют День молодёжи

25 июня 2025, 11:26

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

День молодёжи отметят в Национальном центре «Россия» в Москве в субботу, 28 июня. Гостей ждут встречи с интересными людьми и дискуссии на актуальные темы. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».







«На мероприятии можно будет обсудить современное образование с телеведущим Дмитрием Шепелевым и знаменитыми учителями, научиться у успешных блогеров и резидентов продюсерских центров тому, как создавать и монетизировать личный бренд, а также пообщаться с олимпийским чемпионом по бобслею Дмитрием Труненковым и заслуженным тренером России Владимиром Агабабьяном», — говорится в сообщении.