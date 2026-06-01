В Подмосковье подали 2500 онлайн-заявлений на компенсацию за домашний телефон

01 июня 2026, 12:51

оригинал Фото: istockphoto / Yaraslau Saulevich

Электронной услугой «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались более 2500 раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Как напомнили в ведомстве, ежемесячную компенсацию по оплате за стационарный телефон могут получить ветераны труда или военной службы пенсионного возраста; ветераны труда предпенсионного возраста; граждане без группы инвалидности, награждённые медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Для получения услуги заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму», – отметили в Мингосуправления.