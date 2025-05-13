Подмосковные шахматисты выиграли серебро и бронзу на командном чемпионате России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Сборные Московской области показали достойные результаты на командном чемпионате и первенстве России по шахматам, проходившем с 26 апреля по 7 мая в Сочи. В копилке Подмосковья — серебряные и бронзовые медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Читайте также:
Подмосковные врачи удалили мальчику опасную диафрагмальную грыжу
В Подольске состоялся заключительный этап турнира «Меткий стрелок»
Подмосковная компания познакомилась с работой промышленных парков Гуанчжоу
Дайана Хусинова