Подмосковные шахматисты выиграли серебро и бронзу на командном чемпионате России

Сборные Московской области показали достойные результаты на командном чемпионате и первенстве России по шахматам, проходившем с 26 апреля по 7 мая в Сочи. В копилке Подмосковья — серебряные и бронзовые медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.