Подмосковные врачи удалили мальчику опасную диафрагмальную грыжу

Свыше 425 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за выбор территорий для благоустройства, которое стартовало 21 апреля, в этом году в списки на выбор вошли 289 объектов в 54 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.