Подмосковные врачи удалили мальчику опасную диафрагмальную грыжу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства удалили диафрагмальную грыжу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Четырёхлетний мальчик поступил в Раменскую больницу с подозрением на пневмонию. Во время обследования у него обнаружили ещё и диафрагмальню грыжу. Это серьёзный врождённый дефект, при котором органы брюшной полости проникают в грудную.
Маленького пациента оперативно перевели в МОЦОМД, где хирурги успешно устранили патологию.
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Маленького пациента оперативно перевели в МОЦОМД, где хирурги успешно устранили патологию.
«Мы выполнили торакоскопическую пластику диафрагмы местными тканями. Минимально инвазивный доступ позволил сократить время реабилитации и минимизировать косметический дефект», – сказал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимир Трунов.Как отметили в министерстве, своевременное выявление патологии и хирургическое вмешательство позволило избежать опасных осложнений в виде сдавления легкого и кишечной непроходимости. Теперь мальчик сможет жить полноценной жизнью. Уже на четвёртые сутки он был выписан.
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Лора Луганская