В Подольске состоялся заключительный этап турнира «Меткий стрелок»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Финальный этап кубка «Меткий Стрелок 2024-2025» состоялся в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск, представители округа выиграли несколько престижных наград, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, в категории «взрослые 2007 года рождения и старше» лидером по числу набранных баллов на четырёх этапах турнира стал воспитанник секции пулевой стрельбы ФСК «Заречье» Артем Михеев. Победы в своих возрастных категориях одержали также юные подольские спортсмены Иван Колтунов, Марина Скоробогатова и Кирилл Новосёлов.«Лучшим среди мужчин стал Артем Михеев, представляющий ФСК «Заречье», среди девушек — Ксения Белина из СК «Партизаны», а среди мальчиков — Кирилл Новоселов из ФСК «Заречье», — говорится в сообщении.
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