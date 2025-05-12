В Подольске состоялся заключительный этап турнира «Меткий стрелок»

Производство сухих смесей для младенцев, а также сухого молока и сливок, успешно замещающих импортные аналоги, выросло в Московской области за первый квартал текущего года почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.