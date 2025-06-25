Подмосковные школы паллиативного пациента с начала года обучили 550 человек
Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента с начала года прошли около 550 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице. За это время их сеть расширилась до 39. Специалисты рассказывают на занятиях о правилах ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных условий для них. Всего с начала 2025 года обучение в этих школах прошли почти 550 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, обучение в школах паллиативного пациента проводятся бесплатно. Оно доступно родственникам пациентов и социальным работникам.
Найти адреса школ, график и темы занятий можно на портале паллиативной помощи https://palliative.zdrav.mosreg.ru/, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна.
Задать вопросы о помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру +7 (498) 683-83-83.