Подмосковные школы паллиативного пациента с начала года обучили 550 человек

25 июня 2025, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента с начала года прошли около 550 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.







«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице. За это время их сеть расширилась до 39. Специалисты рассказывают на занятиях о правилах ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных условий для них. Всего с начала 2025 года обучение в этих школах прошли почти 550 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.