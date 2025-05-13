Подмосковные школы паллиативного пациента за год обучили более 1 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье прошли уже свыше 1 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Всего в Московской области работает 38 таких школ. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Обучение родственников пациентов и соцработников проходит бесплатно.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли девушку, дошедшую из-за диеты до анорексии
В Орехово-Зуеве 12 медиков приняли сложные роды у женщины с тромбозом вен
Репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 300 тыс. человек
«Первая школа паллиативного пациента открылась в прошлом году. Она заработала в Клинской больнице в мае прошлого года. Сейчас это уже сеть из 38 школ. Всего за это время обучение там прошли более 1 тыс. человек», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Адреса школ, график их работы и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись на занятия не требуется.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли девушку, дошедшую из-за диеты до анорексии
В Орехово-Зуеве 12 медиков приняли сложные роды у женщины с тромбозом вен
Репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 300 тыс. человек
Лора Луганская