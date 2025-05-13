Подмосковные врачи спасли девушку, дошедшую из-за диеты до анорексии

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В Научно-исследовательском клиническом институте детства спасли девушку с критически низкой массой тела. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение гастроэнтерологии поступила 17-летняя пациентка, которая при росте 160 см весила всего 40 кг. Мама подростка жаловалась на отсутствие у дочери аппетита, слабость, выпадение волос, головокружение и нарушение менструального цикла.
Дополнительно девочке прописали диетотерапию для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания.
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«Сама пациентка рассказала, что была склонна к полноте и стремилась похудеть. Около года назад она исключила из рациона высококалорийные продукты и увеличила физическую активность. Постепенно девушка стала ограничивать себя в еде всё больше, пока почти полностью не отказалась от пищи», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Врачи провели исследования, чтобы исключить патологии, которые могли вызвать потерю веса. Диагностика подтвердила расстройство пищевого поведения.
«Проблема избыточного веса у детей возникает из-за несоответствия калорий, поступающих в организм, и их расхода, а также переедания и снижения двигательной активности. Генетическая предрасположенность встречается крайне редко. Детям с лишним весом не рекомендуется самостоятельно начинать диету – это может быть опасно для здоровья. Лечение и индивидуальные рекомендации по питанию должен назначать только специалист», – отметила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Асылай Токтоматова.Для нормализации работы организма и устранения нарушений гастроэнтерологи назначили пациентке внутривенную заместительную парентеральную терапию – введение лекарств в организм, когда они минуют желудочно-кишечный тракт. Кроме того, для коррекции искажённого восприятия своего тела и пищевого поведения назначили семейную и индивидуальную психотерапию.
Дополнительно девочке прописали диетотерапию для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания.
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Лора Луганская