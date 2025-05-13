Репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 300 тыс. человек

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Свыше 300 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Репродуктивная диспансеризация доступна по полису ОМС для мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Особенно важна такая проверка для пар, планирующих беременность», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В репродуктивную диспансеризацию для женщин входит осмотр гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, а также цитологическое исследование. Мужчинам предлагается консультация уролога и возможно направление на ряд дополнительных обследований, включая спермограмму, анализ на инфекции и УЗИ предстательной железы. Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Лев Каштанов