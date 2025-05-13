В Орехово-Зуеве 12 медиков приняли сложные роды у женщины с тромбозом вен

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы помогли родить ребёнка женщине с тромбозом вен. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 34-летняя беременная с тромбозом вен малого таза и нижних конечностей. Срок беременности составлял 38 недель. Ситуацию осложняли компрессия нижней полой вены и общей полой вены слева. Всё это создавало угрозу для жизни матери – извлечение плода грозило резким движением образовавшего тромба по кровяному руслу и мгновенной смертью.
Рожать в условиях роддома не представлялось возможным. Было решено перевести пациентку в рентгеноперационную. С ней работали рентгенэндоваскулярные хирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи – всего восемь врачей и четыре медсестры, в том числе специалисты Московского областного перинатального центра. Родоразрешение и работа рентгенваскулярных хирургов начались одновременно.
На следующий день после операции пациентку перевели в гинекологическое отделение под наблюдение специалистов. Сейчас мама и ребёнок уже выписаны домой.
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Рожать в условиях роддома не представлялось возможным. Было решено перевести пациентку в рентгеноперационную. С ней работали рентгенэндоваскулярные хирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи – всего восемь врачей и четыре медсестры, в том числе специалисты Московского областного перинатального центра. Родоразрешение и работа рентгенваскулярных хирургов начались одновременно.
«Хирурги приняли меры профилактики кровотечения, которое могло сильно осложнить ситуацию. Вместе с началом кесарева сечения они приступили к имплантации «Кава-фильтра» – приспособления, которое устанавливают в нижнюю полую вену. Оно улавливает крупные тромбы, при этом пропуская кровь по сосудам. Операция длилась около часа и завершилась успешно», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.Благодаря работе врачей женщине удалось избежать осложнений. В результате на свет появился здоровый мальчик с весом 3800 г и ростом 54 см.
На следующий день после операции пациентку перевели в гинекологическое отделение под наблюдение специалистов. Сейчас мама и ребёнок уже выписаны домой.
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Лора Луганская