Подмосковные школы перед стартом нового учебного года проверили на безопасность
В подмосковных школах в преддверии нового учебного года проверили антитеррористическую защищённость. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«Вместе с администрациями учебных заведений мы уже проверили антитеррористическую защищённость школ – систему видеонаблюдения, комплекты технических средств, наличие и исправность металлодетекторов. Также будет реализован комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к местам проведения торжественных мероприятий. На маршрутах к школам организуем перевозки групп детей автобусами в сопровождении патрульных автомобилей Госавтоинспекции. Вечером 31 августа возьмём все школы под охрану совместно с ЧОПами и другими организациями, чтобы не допустить вандализма в ночное время», – сказал Пауков на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.Он добавил, что накануне 1 сентября кинологические службы также обследуют образовательные учреждения региона.